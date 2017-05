Raadslid Egbert Prent uit Assen stopt na twintig jaar

ASSEN - Raadslid Egbert Prent (70) uit Assen houdt het na twintig jaar voor gezien. De fractievoorzitter van OpAssen maakt zijn periode in de gemeenteraad af, maar doet volgend jaar niet meer mee aan de verkiezingen.

Prent was sinds 1998 raadslid namens Stadspartij PLOP. Eind 2013 verliet hij die partij, na een ruzie met de kiescommissie over zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 2014. Prent had toen het idee dat hij aan de kant zou worden gezet. Zo ver kwam het niet, want hij hield de eer aan zichzelf.Het 70-jarige raadslid richtte daarna met andere voormalig PLOP-politici de partij OpAssen op. Het is nog niet duidelijk of OpAssen volgend jaar meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.