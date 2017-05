'Rijden in een auto moet gewoon schoon'

Waterstofauto's hebben volgens Resato de toekomst (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het rijden met een waterstofauto komt maar niet echt van de grond. Rijden met zo'n auto is onaantrekkelijk, omdat je bijna nergens tanken. Andersom geldt dat ook: er zijn weinig waterstoftankstations, omdat er weinig van zulke auto's rondrijden.

"Het is een beetje het kip-en-eiverhaal", zegt Rob Castien van Resato. "De investering in zo'n tankstation is te groot. Ondernemers zijn tien tot vijftien jaar bezig om hun eerste euro te verdienen."



Het bedrijf houdt vandaag een waterstofdag om dit te doorbreken. Resato heeft daarom een vulstation ontwikkeld, dat goedkoper is dan een groot tankstation. "Die waterstoftank wordt gevuld met zevenhonderd bar", legt Castien uit. "Er gaat vijf kilo in. Dat betekent dat je ongeveer vijfhonderd kilometer kunt rijden."



Zakelijke markt eerst

Castien hoopt dat de zakelijke markt eerst toehapt, met een zogeheten 'fleetowner-unit'. Hij wil dat bedrijven met een groot wagenpark zo'n unit plaatsen, waar waterstofauto's kunnen worden gevuld. "Het is dan vergelijkbaar met het opladen van een elektrische auto. In een uur tijd 'tank' je de auto vol en dat doe je dan als je op kantoor bent." Castien hoopt dat de waterstofauto via de zakelijke markt populair wordt, zodat ook particulieren later instappen.



Resato is daarover in gesprek met onder meer de provincie Drenthe en de gemeente Assen. "Iedereen is welwillend, dus we kunnen concrete stappen zetten. Als we de wagenparkbeheerders, financiers, tankstationuitbaters en de technici bij elkaar krijgen, wordt het cirkeltje rond."



'Het moet gewoon schoon'

"Olie en gas raken ooit op", waarschuwt hij. "Het is veel belangrijker dat wij, maar zeker onze kinderen, het niet meer pikken dat onze planeet vervuild wordt. Het moet gewoon schoon en de technologie is er."



Castien verwacht niet dat iedereen in Nederland in de toekomst op waterstof rijdt. "Maar iedereen wil wel schoon rijden. Voor de kortere afstand is er ruimte voor elektrische auto's in de binnenstad. Waterstof is voor de langere afstanden."