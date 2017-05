'Snelle spoorverbinding met Randstad moet er alsnog komen'

We moeten nu investeren in de verbinding, vindt Lambert Zwiers (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Er is lang over de Zuiderzeelijn gesproken, maar uiteindelijk is de snelle spoorverbinding naar de randstad er nooit gekomen. Het Noorden ging akkoord met een compensatie van 2 miljard. "Dat is een van de meest domme beslissingen die we met z'n allen genomen hebben in het Noorden, denk ik."

Dat zei directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW vanmiddag in het programma Cassata op Radio Drenthe. Die spoorlijn had ons volgens Zwiers veel kunnen opleveren, zeker als die ook was doorgetrokken naar Bremen en Hamburg.



'We moeten nu investeren'

Zwiers is daarom blij dat voormalig VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes deze week de Zuiderzeelijn opnieuw op de agenda heeft gezet. "Als we nu niet investeren in onze verbinding met de economische ontwikkelingen in Europa, dan lopen we straks achter op de rest van Nederland", zegt Zwiers.



Toekomstige werkgelegenheid in het Noorden

"Bovendien heeft het kabinet nog wel een schuld te vereffenen als het gaat over het aardbevingsvraagstuk", vindt Zwiers. "Ons land heeft ongelooflijk veel gehad aan de bel bij Slochteren, maar daarvan komt het einde straks in zicht. Daarmee zijn toch wel 20.000 banen gemoeid, dus daar moeten we straks wel een oplossing voor verzinnen."



En voor de toekomst van werkgelegenheid in het Noorden, is een goede verbinding nodig met de randstad en met Bremen en Hamburg.