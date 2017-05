Trouwe Ajax-fan uit Coevorden maakt zich op voor Stockholm

Ajax traint in aanloop naar de finale tegen Manchester United (foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen)

COEVORDEN - Zowel thuis als uit volgt Jos Hooiveld uit Coevorden zijn club: AFC Ajax. Daarom vliegt hij dinsdagavond naar Stockholm. Want daar speelt Ajax woensdag de finale van de Europa League tegen Manchester United.

"We maken er een uitje van. We slapen in een hotel en dan komen we donderdag weer terug", vertelt hij. Hij vindt het bijzonder dat hij zijn club in actie kan zien in de Europa Leaguefinale.

"Het is een mooie en ook wel onverwachte prestatie".



2-1

Hooiveld denkt dat de club uit Amsterdam best kans maakt op de titel. "Als ze zo spelen als de laatste tijd, dan maken ze zeker kans." En de eindstand? "2-1 voor Ajax", gokt hij.