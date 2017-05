Noordscheschut met anderhalf been in finale

Noordscheschut juicht na weer een treffer tegen Leeuwarder Zwaluwen

VOETBAL - Noordscheschut is de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse goed begonnen. De winnaar van de eerste periodetitel in de 2e klasse J was in het eerste duel van de eerste ronde met 4-0 te sterk voor herkanser Leeuwarden Zwaluwen.

De Friezen versperden Noordscheschut vorig jaar in de finale van de nacompetitie nog de gang naar de eerste klasse.



"We waren op alle fronten beter", vond Noordscheshut-trainer André Mulder. "Vooral qua beleving. Toch mag je me nog niet feliciteren. We moeten daar nog vol aan de bak, maar als we het daar nog weggeven dan verdienen we het ook niet om de finale te halen."



De Drentse doelpunten werden gemaakt door Arend Schonewille, Danny Kiekebelt, Jos Kroezen en Ton Kamping. De return is dinsdagavond in Leeuwarden. De winnaar van deze tweestrijd komt uit tegen de winnaar van de confrontatie tussen Hardegarijp en Pelikaan S. Hardegarijp won het eerste duel met 2-1. Dinsdag wordt in Oostwold de return gespeeld.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden