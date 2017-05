DOS'46 na zege op gelijke hoogte met LDODK

DOS'46 wint thuis van LDODK (foto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

KORFBAL - Dankzij een 28-24 zege op LDODK/Rinsma Fashion heeft DOS'46 nog altijd een reële kans op het bereiken van de kruisfinales om het kampioenschap van Nederland.

Door dit resultaat komen de Nijeveners in punten en onderling resultaat gelijk met de Friese nummer twee, die een beter doelsaldo hebben: +20 om +9. Beide ploegen spelen nog één regulier duel: LDODK ontvangt komend weekend koploper Blauw-Wit uit Amsterdam, terwijl DOS'46 in Dordrecht aantreedt tegen hekkensluiter Oranje Wit.



Wisseling

Halverwege de eerste helft, die gelijk opging, liet DOS'46-coach Daniël Hulzebosch Loes Blacquière van vak wisselen met Nienke Hintzbergen om laatstgenoemde verdedigend tegen international Marjolijn Kroon te krijgen. Beide ploegen gingen rusten met een 14-13 tussenstand.



Pas in de slotfase van het duel wist de thuisploeg weg te lopen bij de Friezen. In de laatste minuut miste Marjolijn Kroon een doorloopbal namens LDODK, waardoor het verschil vier treffers bleef en daarmee het onderling resultaat ook in evenwicht bleef. Topscorer aan de kant van DOS'46 was Harjan Visscher met negen doelpunten.



Afscheid

DOS'46 nam na deze wedstrijd, die dus de laatste thuiswedstrijd van het seizoen zou kunnen zijn, afscheid van coaches Daniël Hulzebosch en Haralt Lucas (stoppen) en spelers Sven Jonker (wordt algemeen reserve), Loes Blacquière (stopt), Nynke Sinnema (naar LDODK), Iris Hulzebosch (naar SCO) en Rosemiek Harrewijn (gestopt).