Willemien Dijkstra schittert opnieuw in theaters met stuk over Annie M.G. Schmidt

Dijksta is geen onbekende meer van de spotlights (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

SLEEN - Het Drents Liedtiesfestival, Sweeney Todd en Ciske de Rat: musicaltalent Willemien Dijkstra uit Sleen timmert flink aan de weg op de planken.

Vandaag, op de geboortedatum van Annie M.G. Schmidt, maakt de toneelspeelster bekend dat ze na de zomer te zien is in 'Was getekend, Annie M.G. Schmidt'. Een toneelstuk over de schrijfster met Simone Kleinsma in de hoofdrol.



Het leven achter de schrijfster

"'Was getekend, Annie M.G. Schmidt' gaat over het leven van Annie M.G. Schmidt", vertelt Dijkstra. "Dus het leven achter de bekende schrijfster die we allemaal kennen. Het is een biografische voorstelling, waarin we kennis gaan maken met de vrouw achter het succes."



Het leven achter Dijkstra

"Ik was vroeger al gek op theater", zegt Dijkstra, "En als ik daar dan was en ik rook de geur van het toneel dan gebeurde er altijd al iets." Ze waagde de gok en deed auditie voor de tonneelacademie in Tilburg. Daar werd ze aangenomen. Tijdens haar opleiding speelde ze enkele rollen, waarvan haar rol in Sweeney Todd een van de bekendste is.



"Het leuke aan op het toneel staan, is dat je ziet dat je de zaal boeit en dat ze helemaal meegaan met de lijn die bedacht is en waarvan je weet: als ik dit doe, dan hoop ik dat ze dit voelen. Als je merkt dat dat gebeurt, ja dat geeft echt een kick."



Tien dagen vrij

De voorstelling Ciske de Rat, waar Dijkstra nog volop in meespeelt, eindigt over een maand. "Dan heb ik maar liefst tien dagen vakantie en dan beginnen de repetities al voor het nieuwe stuk. Dus dat wordt eventjes pittig, maar wel een leuk vooruitzicht en een leuke kans natuurlijk", vertelt de actrice trots.



Willemien Dijkstra is eind oktober met het nieuwe stuk in de theaters te zien.

