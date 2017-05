KTP Nieuw Roden loopt opnieuw finale mis

KTP Nieuw Roden loopt finale mis (archieffoto KTP Nieuw Roden)

VOETBAL - De zaalvoetbalsters van KTP Nieuw Roden zijn er wederom niet in geslaagd om de finale om het landskampioenschap te bereiken. Net als vorig seizoen was Drachtster Boys in de halve finale te sterk door de Drentse vrouwen. Nadat beide ploegen één wedstrijd hadden gewonnen viel vrijdag in Drachten de beslissing na strafschoppen.

Na de reguliere speeltijd was het 1-1. In de verlenging kwam KTP Nieuw Roden op 1-2, maar Drachtster Boys kwam nog langszij. Vorige maand verloor KTP Nieuw Roden in de finale om de nationale beker van dezelfde tegenstander.



Pech

Assistent-coach Wiebe Kooiker: "We waren de betere ploeg, maar pech en geluk horen ook bij voetbal en deze keer was het geluk niet aan onze zijde. Helaas, het Nederlands kampioenschap had er echt in gezeten."



Drachtster Boys neemt het in de finale op tegen Pernis.