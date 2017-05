Uitslagen nacompetitie zaterdagvoetbal

Alle uitslagen in de nacompetitie van de zaterdagamateurs

VOETBAL - Noordscheschut heeft zich zo goed als zeker verzekerd van een plek in de finale van de nacompetitie voor een plek in de 1e klasse. BSVV is op weg naar de derde klasse en Hoogeveen maakte gehakt van Borger. Het werd 9-0, waardoor Borger nu al gedegradeerd is en Hoogeveen weet dat het na de zomer in de 3e klasse speelt.





Voor een plek in de 1e klasse

1e ronde

Zaterdag 20/05

1. Noordscheschut - Leeuwarder Zwaluwen 4-0

2. Veenwouden - Omlandia 1-2

3. Hardegarijp - Pelikaan S 2-1

4. Gramsbergen - Be Quick Dokkum 1-1



Lees ook: Noordscheschut met anderhalf been in finale nacompetitie



Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.



2e ronde

Winnaar 1 - Winnaar 3

Winnaar 2 - Winnaar 4

(ook weer 2 duels, op 27 mei en 3 juni)



Voor een plek in de 2e klasse

Zaterdag 20/05

WTOC - Tonego uitgesteld

Workum - Grootegast 0-4

Oeverzwaluwen - ONT 1-1

Berlikum - DWP uitgesteld

Hardenberg'85 - The Knickerbockers 0-3

Glimmen - Groen Geel 1-3

Noordwolde - Nieuwleusen 1-2

SCD'83 - SC Loppersum 1-0



Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.



Daarna volgt nog een tweede ronde op 27 mei en 3 juni.



Voor een plek in de 3e klasse

Zaterdag 20/05

voorronde

vv Sweel - Trynwalden 2-2

(return dinsdag 23/05)



1e ronde (meteen ook de beslissende ronde, uit- en thuisduel)

Winnaar vv Sweel/Trynwalden - VIOD Driesum

(deze duels worden op 27 mei en 3 juni gespeeld)



Zaterdag 20/05

BSVV - HS'88 4-1

VHK - NOK 2-1

Franeker - 't Fean'58 0-3

Twijzel - RWF 2-2

Onstwedder Boys - Veenhuizen 3-2

SCN - CSVC 2-2

Hoogeveen - Borger 9-0

Nagele - Waterpoort Boys 1-5

Poolster - Grijpskerk 0-1

Waskemeer - Makkum 2-1

(de returns zijn een week later, op zaterdag 27/05. Winnaars volgend seizoen actief in de 3e klasse, verliezers naar 4e klasse)



Lees ook: SCN kan comeback tegen CSVC niet bekronen met zege



Voor een plek in de 4e klasse

Zaterdag 20/05

1e ronde

1. Oosterparkers - SGV 1-4

2. VENO - Tollebeek 1-2

3. Marrum - Ternaard 3-0

4. Tiendeveen - SC Angelslo 7-1

5. GSVV - ODV 0-0

(returns dinsdag 23/05. De winnaar spelen volgend seizoen in de 4e klasse. De verliezers krijgen nog een herkansing)



Lees ook: Tiendeveen legt SC Angelslo over de knie



Zaterdag 20/05

2e ronde

Kootstertille - De Heracliden 1-1

Ouwe Syl - ASC 3-0

MSC - Wolvega 3-4

Westerlee - VVK 3-0

Mussel - NWVV 0-0

(een week later, op zaterdag 27/05 zijn de returns. De winnaars spelen volgend seizoen 4e klasse. De verliezers in de 2e ronde spelen na de zomer in de 5e klasse)



* De herkansingen (met de clubs die verliezen in de eerste ronde) staan gepland op zaterdag 27 mei en zaterdag 3 juni.



Verliezer 1 - SVBS'77

Verliezer 5 - DSZ'16

Verliezer 2 - Noordbergum

Verliezer 4 - OKVC

Verliezer 3 - Holwierde Hieronder alle uitslagen in de nacompetite. De Drentse clubs staan vetgedruk.Zaterdag 20/05- Leeuwarder Zwaluwen2. Veenwouden - Omlandia 1-23. Hardegarijp - Pelikaan S 2-14. Gramsbergen - Be Quick Dokkum 1-1Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.Winnaar 1 - Winnaar 3Winnaar 2 - Winnaar 4(ook weer 2 duels, op 27 mei en 3 juni)Zaterdag 20/05WTOC - Tonego uitgesteldWorkum - Grootegast 0-4Oeverzwaluwen - ONT 1-1Berlikum - DWP uitgesteldHardenberg'85 - The Knickerbockers 0-3Glimmen - Groen Geel 1-3Noordwolde - Nieuwleusen 1-2SCD'83 - SC Loppersum 1-0Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.Daarna volgt nog een tweede ronde op 27 mei en 3 juni.Zaterdag 20/05- Trynwalden 2-2(return dinsdag 23/05)Winnaar/Trynwalden - VIOD Driesum(deze duels worden op 27 mei en 3 juni gespeeld)Zaterdag 20/05- HS'88 4-1VHK - NOK 2-1Franeker - 't Fean'58 0-3Twijzel - RWF 2-2Onstwedder Boys -Nagele - Waterpoort Boys 1-5Poolster - Grijpskerk 0-1Waskemeer - Makkum 2-1(de returns zijn een week later, op zaterdag 27/05. Winnaars volgend seizoen actief in de 3e klasse, verliezers naar 4e klasse)Zaterdag 20/051. Oosterparkers - SGV 1-42. VENO - Tollebeek 1-23. Marrum - Ternaard 3-04.5. GSVV - ODV 0-0(returns dinsdag 23/05. De winnaar spelen volgend seizoen in de 4e klasse. De verliezers krijgen nog een herkansing)Zaterdag 20/05Kootstertille - De Heracliden 1-1Ouwe Syl - ASC 3-0- WolvegaWesterlee - VVK 3-0Mussel -(een week later, op zaterdag 27/05 zijn de returns. De winnaars spelen volgend seizoen 4e klasse. De verliezers in de 2e ronde spelen na de zomer in de 5e klasse)* De herkansingen (met de clubs die verliezen in de eerste ronde) staan gepland op zaterdag 27 mei en zaterdag 3 juni.Verliezer 1 - SVBS'77Verliezer 5 -Verliezer 2 - NoordbergumVerliezer 4 - OKVCVerliezer 3 - Holwierde

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden