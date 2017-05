Stuwen vernield bij Gieterveen

GIETERVEEN - In de omgeving van Gieterveen zijn twee stuwen vernield. Dat meldt waterschap Hunze en Aa's.

Van de stuw Noordveensedijk, aan de westkant van de Hunze, is een aantal kabels vernield. Ook de stuw de Lente, aan de oostkant van de Hunze, is kapot. Daar is een vleugel weggespoeld.Door de kapotte stuwen is het water uit het achterliggende gebied weggestroomd. Het waterschap zoekt naar een oplossing.