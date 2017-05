Soppe op pole position in Oscherleben

Walid Soppe start vanaf pole position (archieffoto RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Motorcoureur Walid Soppe uit Coevorden vertrekt zondag tijdens beide races van het ADAC Northern Europe Cup Moto3 vanaf de eerste startplaats.

Tijdens de eerst verreden kwalificatie op vrijdag wist hij zich al bovenin te nestelen. Op zaterdagochtend wist de rijder van Racing Team Freudenberg tijdens de tweede kwalificatie nog eens meer dan een seconde te verbeteren en daarmee de eerste positie vast te houden.



Tijdens het WK Superbike in Assen startte de 17-jarige Soppe vanaf de tweede positie, waarna hij in de vierde ronde onderuit ging. Ook in de eerste twee races van de Red Bull Rookies Cup kwam Soppe ten val.