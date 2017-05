Kallon verbijt de pijn voor 'wedstrijd van het jaar'

Issa Kallon wil morgen stunten in Nijmegen

VOETBAL - FC Emmen hoopt morgen op een mirakel in Nijmegen, waar de ploeg van trainer Dick Lukkien een 3-1 achterstand tegen NEC moet zien om te buigen. "Maar we leven nog en dus gaan we er vol voor. Het is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het jaar, daar is iedereen van doordrongen", aldus de oefenmeester.

Lukkien vervolgt: "Direct na de wedstrijd en ook gisteren was de teleurstelling nog merkbaar, maar dat is nu anders. Ik heb vanochtend een gretige groep gezien die zich wil revancheren voor de tweede helft van afgelopen donderdag."



Opstelling nog niet bekend

Met welke elf spelers Emmen zal starten in De Goffert is nog niet bekend. "Er zijn nog een aantal vraagtekens, waarvan we pas morgen weten of ze kunnen starten." Één van die twijfelgevallen is Issa Kallon, de aanvaller die donderdag af en toe ongrijpbaar was voor de verdedigers van NEC. Maar Kallon zelf twijfelt niet. "Ik kan gewoon spelen. Ik voel mijn hamstring wel, maar die pijn verbijt ik."



Ideaal scenario

De opdracht voor FC Emmen is loodzwaar, maar ook simpel. Drie keer scoren en niet meer dan één tegentreffer krijgen. In dat geval dwingt de Drentse club in ieder geval een verlenging af. "Gewoon met 3-0 winnen", zegt Kallon. Aanvoerder Frank Olijve hoopt op een vroege goal. "En als we daarna een tweede treffer maken blijft het in ieder geval tot de laatste minuut spannend. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarvoor kunnen zorgen."



In laatste twee uitduels scoorde Emmen 9 keer

Waar Emmen zich in vast kan houden is het optreden van de ploeg in uitduels dit seizoen. Van de laatste dertien wedstrijden op vreemde bodem ging er slechts één verloren (Cambuur won met 1-0). De laatste twee uitduels werden zelfs met ruime cijfers gewonnen. FC Dordrecht werd met 4-0 geklopt en RKC werd met 5-1 verslagen.



NEC ongewijzigd

Alleen Robin Buwalda is niet inzetbaar voor NEC. De verdediger kampt met een enkelblessure. 'Mogelijk is hij in de finale van de play-offs weer inzetbaar', schrijft Omroep Gelderland. Verder is iedereen fit. "Gelukkig maar", zegt trainer Ron de Groot. "Het ziet er goed uit. Er zijn wel wat kleine pijntjes, maar dat is normaal daags na de wedstrijd."



Vermoedelijk blijft het elftal van NEC ongewijzigd. De ploeg won de laatste drie wedstrijden telkens in dezelfde basisopstelling.



Opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.



Vanaf 16.30 live op Radio Drenthe

NEC - FC Emmen is morgen vanaf 16.30 uur live te volgen op Radio Drenthe.

