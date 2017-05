Brandweer Coevorden redt duif uit gaas

De brandweer heeft een duif gered (foto: Van Oost Media) De duif zat vast in het gaas (foto: Van Oost Media) De dierenambulance vangt de duif op (foto: Van Oost Media)

COEVORDEN - De brandweer in Coevorden moest uitrukken om een duif te bevrijden. De vogel was in een stuk gaas gevlogen en kwam niet op eigen kracht los.

Uiteindelijk heeft de brandweer de duif voorzichtig vrijgemaakt uit het gaas. De duif is opgevangen door de medewerkers van de dierenambulance.