Hurry-Up wint afscheidsduel, ook zege E&O

Hurry-Up neemt afscheid van zes spelers (foto: Hurry-Up)

HANDBAL - Hurry-Up eindigt het seizoen als nummer drie van Nederland. De ploeg van trainer Martin Vlijm won met 27-21 van Aalsmeer. Bij rust was het 11-14 in Zwartemeer.

Vorig weekend verloor Hurry-Up in Aalsmeer met 29-27,



Na het slotduel nam Hurry-Up afscheid van Martijn Louissen, Paul Schuiling, Tobias Marx, Thomas Aagaard, Manuel Kremer, Tomas Bernatavicius en Loek Hageman. Vrijdag werd bekend dat Sjoerd Boonstra zijn contract verlengd heeft.



Hurry-Up bereikte dit seizoen de halve finale in de competitie, de beker en de EHF Challenge Cup.



Ook winst E&O

E&O won met 32-29 van Arnhem en sluit de competitie af met een zevende plaats. De ruststand in Emmen was 17-11. In Arnhem had E&O nog met 34-31 verloren.