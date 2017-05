Live: Asser Stadsloop

De Asser Stadsloop (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Voor de negende keer wordt vanmiddag in Assen de Asser Stadsloop gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 5 of 10 kilometer. Ook is er een kidsrun van een kilometer.





Het hardloopfestijn begint om 14.00 uur met de kidsrun. Om 15.00 gaan de deelnemers van de 5 kilometer van start en tien minuten later is het de beurt aan de lopers die 10 kilometer afleggen.



De Asser Stadsloop is hier live te volgen:

De routes lopen om en door het centrum van Assen. Met de loop wordt geld ingezameld voor een goed doel, de stichting Energy4All. Deze stichting zet zich in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.Het hardloopfestijn begint om 14.00 uur met de kidsrun. Om 15.00 gaan de deelnemers van de 5 kilometer van start en tien minuten later is het de beurt aan de lopers die 10 kilometer afleggen.De Asser Stadsloop is hier live te volgen: