Politie houdt meer dan zestig rondtrekkende criminelen aan

EMMEN - Bij een landelijke actie tegen rondtrekkende criminelen heeft de politie meer dan zestig aanhoudingen verricht.

Zo werd in Emmen een 57-jarige man aangehouden, die vijftig tasers, 260 illegale erectiepillen en vijftien kilo illegaal tabak in zijn bus vervoerde.De politieactie werd gehouden van dinsdag tot en met vrijdag en was met name bedoeld om rondtrekkende groepen te pakken die zich schuldigmaken aan winkeldiefstal, drugshandel, identiteitsfraude en woninginbraken. De politie noemt dit 'mobiel banditisme'. Ook de Duitse, Belgische en Roemeense politie was betrokken bij de actie.Duizenden personen zijn gecontroleerd, bij controles op snelwegen, parkeerplaatsen, het onderliggende wegennet, maar ook op het water en in treinen.Naast het voorbeeld uit Emmen werd elders in het land ook een auto van de weg gehaald met daarin gestolen dure merkkleding, cosmetica en parfums. Een Roemeen werd aangehouden voor diefstal van veertig pakken babymelkpoeder. Twee keer werden verdachten aangehouden met een grote lading nepmerkkleding- en schoenen.