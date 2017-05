Honderd jaar geleden: grootste veenbrand uit de geschiedenis woedt in Valthermond

VALTHERMOND - Vandaag precies honderd jaar geleden woedde de grootste veenbrand uit de Drentse geschiedenis in Valthermond.

Op 21 mei 1917 verandert het veen- en turfgebied rondom Valthermond in een grote vuurzee. Zestien mensen komen om het leven, meer dan tachtig huizen worden vernield en honderden hectares veen en turf gaan in vlammen op. De brand duurt vier weken lang.De brand is zo groot dat zelfs de brandweer uit Den Haag komt helpen met blussen en Koningin Wilhelmina bezoekt eind mei 1917 het rampgebied. Omdat alle houten bruggen zijn verbrand, moet ze de kanalen oversteken via loopplanken.Nu honderd jaar later herinnert nauwelijks nog iets aan de veenbrand, op een monument aan het Zuiderdiep na. Op dat monument staan de namen van de slachtoffers die bij de veenbrand omkwamen. Eerst werd uitgegaan van zestien dodelijke slachtoffers, maar schrijver Jacco Pranger van het boek 'de grote Veenbrand' ontdekte door onderzoek dat er nog een slachtoffer te betreuren was: een baby van drie weken oud. Deze naam komt ook op het monument te staan.Het monument van de veenbrand staat tegenover het Vervenershuis uit 1916. Een van de weinige panden die bespaard is gebleven. Met man en macht hebben dorpelingen en arbeiders met emmers water het pand nat gehouden.Een van de meest dramatische verhalen van de brand is die van de familie die aan boord van een schip veilig dacht te zijn. De schipper, zijn vrouw en hun zes kinderen kwamen om.