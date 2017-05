Live op radio en internet: Erop of eronder voor FC Emmen

VOETBAL - Het is erop of eronder vandaag voor FC Emmen. Om 16.45 uur trappen de Emmenaren af in Nijmegen, tegen NEC.

Een achterstand van 3-1 uit de thuiswedstrijd moet worden goedgemaakt.FC Emmen hoopt op een mirakel in Nijmegen. Voor trainer Dick Lukkien is het duidelijk. "Het is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het jaar."Het is nog niet helemaal duidelijk welke elf spelers Lukkien op gaat stellen. Issa Kallon bijvoorbeeld, de aanvaller was in de thuiswedstrijd af en toe ongrijpbaar, heeft last van z'n hamstring. Kallon twijfelt zelf trouwens niet. "Ik kan gewoon spelen. Ik voel mijn hamstring wel, maar die pijn verbijt ik."RTV Drenthe doet live verslag van de wedstrijd in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Vanaf 16.30 uur hoort u verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma vanuit Het Goffertstadion in Nijmegen en de wedstrijd is ook van minuut tot minuut te volgen via een liveblog op onze website.De wedstrijdbeelden zijn morgen in samenvatting te zien in Drenthe Nu op TV Drenthe vanaf 17.00 uur.