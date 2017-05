Acht Vespa's, sterke verhalen en een stukje droge worst

De heren op hun Vespa (Foto: RTV Drenthe)

RUINEN - Dit is geen verhaal over hard nieuws, nee dit is een verhaal over hechte vriendschap, oude brommers en droge worst. Een verhaal dat begint met een weddenschap tussen negen vrienden.

Een verhaal over vrienden die jaarlijks op een oude Vespa stappen voor een mooie toertocht. En dat loopt niet altijd op rolletjes.



'Als we Luxemburg halen is alles kapot'

Het begint allemaal als een grap, een weddenschap tussen negen vrienden. In 2004 dagen negen mannen elkaar uit. Is het mogelijk om op oude brommertjes uit de midden jaren '80 naar de Middellandse Zee te toeren. De heren, die elkaar kennen van de Meppeler Lions Club Zuidwest Drenthe, reageren enthousiast, al is er ook wat pessimisme.



"Als we Luxemburg halen is alles kapot", briest er één ietwat gekscherend. Hij zou een diner organiseren als ze dat land zouden halen. "Na drie dagen zaten we in Luxemburg en er was helemaal niets kapot", vertelt Rick Jakobs. "Nou, die moest dus een diner betalen", lacht de Vespa-liefhebber.



Rode Vespa

Mooie tochten volgen, onder andere door Noorwegen, Frankrijk en Italië. Van de negen vrienden die in 2004 de eerste tocht maken gaan er nu jaarlijks nog acht mee. Een van hen kan niet meer mee, "hij heeft helaas MS", legt Jakobs uit. Maar de groep mannen betrekt hem nog steeds bij de reis: "Even een fotootje met de heren van de pers mannen, dan houden we hem even op de hoogte."



De heren zijn herkenbaar in het rood, zowel de jassen als de brommers waarop ze rijden. Al vallen de groene en oranje Vespa's ietwat buiten de toon. "De kleur is niet bepalend. Het moet een oude Vespa zijn met vier handversnellingen", legt Jakobs uit. Verder moeten de brommers 50cc hebben en zo'n 40 tot 50 kilometer per uur kunnen aantikken.



Grassprietje

Maar waarom deze lange toertochten maken op een Vespa? Het is een stukje beleving, een ervaring die iedereen eens zou moeten meemaken vindt Jakobs. "Bovendien", zo begint hij te vertellen, "zijn we allemaal wel eens in Zuid-Frankrijk geweest. Je davert dan de Route du Soleil over maar je ziet niks. Op deze brommers zie je ieder dorpje, iedere grasspriet."



Honderd euro per nacht

De heren genieten onderweg volle bak van de natuur, de aanspraak van geïnteresseerde mensen en af en toe een hapje en een drankje. Maar ze maken het zichzelf niet gemakkelijk. De uitdaging is om dagelijks voor honderd euro te overnachten inclusief ontbijt. Dat klinkt vrij gemakkelijk als het om één persoon zou gaan, maar dat bedrag is voor de alle acht de mannen.



"We organiseren op voorhand niets. We weten niet waar we slapen, waar we eten en ook niet wat er natuurlijk kapot gaat onderweg", aldus Jakobs. Slapen bij de boer, bij een pastoor en dan weer eens in een hotel, de Vespafielen komen overal en nergens. "Alles is een zeer grote verrassing, de hele dag door. We weten maar één ding: we rijden."



'Hij kukelde zo de Middellandse Zee in'

Veertien reizen, hechte vriendschap en zo af en toe een stukje droge worst tijdens een tussenstop. Dat klinkt fantastisch, dat is het misschien ook, maar er gaat natuurlijk ook wel eens wat mis. Zoals die keer dat één van de mannen, die gewend was om met een automaat te rijden, bij de Middellandse Zee op een handgeschakelde Vespa stapte.



"Toen hij de handrem introk om te rijden lag hij al in de Middellandse Zee", vertelt Jakobs. "Hij zal die reis nooit vergeten. Gelukkig is hij er nog steeds bij en is hij vol enthousiasme."



Of die keer dat de vrienden aten in een restaurant in Frankrijk. Jakobs liep naar buiten toen hij zag dat zijn Vespa was gestolen. Op het parkeerterrein zag hij zijn brommer in een Volkswagenbusje staan. "Toen heb ik direct de kerels gemobiliseerd. We hebben het busje staande gehouden en de Franse inzittende eruit gehaald en zo mijn scooter weten te redden."



Een mooi avontuur, al betekende het wel dat de heren die nacht niet het dorpje wilden overnachten, dat voelde toch niet al te veilig voor ze. "We dachten: dit komt tot een complete oorlog. Maar we hebben hem wel mooi terug veroverd van de Franse dieven", grinnikt Jakobs.



Jongensboek

"Ja, eigenlijk kunnen we wel een avondvullend programma maken van onze avonturen", besluit Jakobs. Maar voor vandaag is het eerst klaar. Na ruim twaalfhonderd kilometer door Duitsland gaan de heren terug naar hun vrouwen. Vespaliefhebbers, stiekem nog kwajongens, klaar voor een nieuw avontuur.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden