Video: Agenten filmen spelende vosjes tijdens nachtdienst

EMMEN - Agenten van de politie Zuidoost-Drenthe kwamen een wel heel bijzonder schouwspel tegen tijdens een nachtdienst.

Op een doodlopende weg langs de A28 doemen opeens drie spelende vosjes op.(kunt u de video niet bekijken, klik dan hier Op de Facebookpagina van de politie in Zuidoost-Drenthe staat dat de agenten door drukte in een ander gebied aan het werk waren. "Als de navigatie je in de steek laat kom je op bijzondere plekken terecht."