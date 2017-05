Dag van de Hond: tijd voor een teckelwandeling in Drouwen

Teckel (foto: Frank Janssen / RTV Drenthe) Teckelwandeling in Drouwen (foto: Frank Janssen / RTV Drenthe)

DROUWEN - Maar liefst 25 teckels kwamen samen met hun baasjes bij elkaar in Drouwen. De wandeltocht stond in het teken van de Dag van de Hond.

"Eigenlijk is een teckel helemaal geen hond. Een teckel is een teckel", zegt een van de deelnemers aan de wandeling heel stellig: "Een teckel is echt iets aparts. Als 'ie geen zin heeft, zet mijn teckel de poten in het zand en loopt gewoon niet meer mee."



Aan die woorden is niets gelogen, want als een paar meter verder de teckel er genoeg van heeft, moet hij voortgesleept worden. Gelukkig komt er een andere teckel voorbij, is hij weer afgeleid en loopt zelfstandig verder.



Dag van de Hond

Het is vandaag de Dag van de Hond. Een dag dat hondenverenigingen de poorten openzetten en iedereen, met of zonder hond, welkom is om te komen kijken. In Drouwen mogen alleen teckels met hun baasjes meelopen.



Het zijn vooral wat oudere baasjes, de 9-jarige Naomi is het enige kind. "Ik vind teckels altijd heel lief en af en toe zijn ze eigenwijs."



'Ik houd niet van grote honden'

Organisator Door Geertsema van de Teckelclub Noord is tevreden met de opkomst. "Meestal komen er tussen de 15 en 25 teckels op deze wandeling af. Vandaag zijn het er 25, dus dat is heel mooi."



Geertsema heeft al dertig jaar teckels. "Ik houd niet van grote honden, dan kom je al snel bij de teckels terecht."

Door: Frank Janssen Correctie melden