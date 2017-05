Soppe ook tweede in tweede race Oschersleben

MOTORSPORT - Ook bij de tweede race in Oschersleben is motorcoreur Walid Soppe uit Coevorden op een tweede plaats geëindigd. Net als eerder op de dag startte hij van pole position, moest hij de winst laten aan zijn teamgenoot Tim Georgi en stond hun teamgenoot Jan-Ole Jähnig (beiden uit Duitsland) op de laagste trede van het podium.

Soppe tweede in eerste race Oschersleben

Tijdens de eerste race wist Soppe nog in de buurt te blijven van Georgi, maar nu was de Duitser gelijk uit het zicht. Manager Max de Vries: "Twee tweede plaatsen is super. We kunnen nu veertig punten bijschrijven en dat is een hartstikke mooi resultaat."Tijdens het WK Superbike in Assen startte de 17-jarige Soppe vanaf de tweede positie, waarna hij in de vierde ronde onderuit ging. Ook in de eerste twee races van de Red Bull Rookies Cup kwam de coureur van Racing Team Freudenberg ten val. De twee tweede plekken in Duitsland zijn voor Soppe dus de eerste aansprekende resultaten van dit seizoen.