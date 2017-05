Vijftig jaar Center Parcs, Huttenheugte in Dalen viert feest

Voor de kinderen waren er allerlei activiteiten (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

DALEN - Center Parcs De Huttenheugte in Dalen viert dit weekend feest. De vakantieparkenketen bestaat namelijk vijftig jaar.

Het park in Dalen bestaat 45 jaar. "Ik denk dat we over vijf jaar weer een feestje hebben", vertelt manager Harry Bakker. "Ik denk dat Drenthe ook wel trots is dat Center Parcs hier een park heeft in Dalen."



Voor gasten is er dit weekend van alles te doen op het park, maar ook mensen van buitenaf kunnen bekijken hoe het eraan toegaat op het park.



Geschiedenis

De keten werd vijftig jaar geleden door Piet Derksen opgericht als Sporthuis Centrum in Rotterdam. De zaak verkocht voornamelijk sportgerelateerde spullen, maar het aanbod groeide snel. In de jaren zestig kocht de sportartikelen zaak grond op en begon met de bouw van vakantieparken. Een van die vakantieparken was de Huttenheugte in Drenthe.



Bij de zandafgraving in Dalen werd binnen een paar jaar een vakantiepark gebouwd. Nu telt het park 658 huisjes met ongeveer 3000 bedden.



Omgeving

De Huttenheugte in Dalen is volgens de medewerkers van het park belangrijk voor de omgeving. "Ik denk dat het hier een van de grootste werkgevers is. Als je het totale park rekent, dan is hier toch bijna zeshonderd man aan het werk. Dat betekent toch wel wat", vertelt werknemer Jan Zwiers.



"Ik ben hier in 1982 begonnen als monteur bij de technische dienst. Het park heeft zich heel snel ontwikkeld in die jaren. Dus van Sporthuis Centrum naar Centre Parcs. Ja, het heeft nooit stilgestaan"



Investering

Centre Parcs gaat de komende jaren een miljard euro investeren in haar 21 vakantieparken in Europa. In de Huttenheugte wordt ongeveer 20 miljoen geïnvesteerd. Dat zal vooral gaat zitten in de verbouw van huisjes. Over vijf jaar moet alles klaar zijn.