Liveblog NEC - FC Emmen

Kan FC Emmen zorgen voor een stunt in Nijmegen?

VOETBAL - Kan FC Emmen stunten in Nijmegen? Dat is de grote vraag. De mannen van trainer Dick Lukkien moeten dan een 3-1 achterstand, opgelopen in de thuiswedstrijd, zien goed te maken tegen NEC.



Telgenkamp, Aslan, Lima, Siekman, Loen, Olijve, Bannink, Klok, Peters, Huisman en Kallon.



NEC - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe.



Ook kunt u het duel van minuut tot minuut volgen via de liveblog..



