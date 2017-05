Miedema zwaait af bij Bayern München met twee goals

Miedema in actie voor Oranje in 2016 (foto: ANP)

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen heeft haar periode bij Bayern München voorzien van een passend slot. De Nederlandse spits leidde haar Duitse voetbalclub zondag met twee doelpunten langs SGS Essen.

Door de 2-0 winst kwalificeert Bayern München zich als nummer twee van de Bundesliga voor de Champions League.



Miedema kondigde afgelopen week aan dat ze na drie jaar vertrekt bij de Duitse topclub. De twintigjarige spits was de voorgaande twee jaar kampioen geworden met Bayern München.



Dit seizoen werden de voetbalsters uit Beieren in de strijd om de titel afgetroefd door VfL Wolfsburg. Miedema zorgde er vandaag voor dat Bayern München komend seizoen wel weer in de Champions League voor vrouwen mag spelen.



De topschutter van Oranje maakt binnenkort haar nieuwe team bekend.