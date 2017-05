Seizoen FC Emmen voorbij

Teleurstelling bij Kai Huisman na de 1-0 van NEC (foto: Roel Bos/Sportfoto.org) Het zat er vandaag niet in voor FC Emmen (foto: Roel Bos/Sportfoto.org)

VOETBAL - Ook de elfde editie in de nacompetitie voor een plek in de Eredivisie leverde voor FC Emmen niet het gewenste effect op. De ploeg van trainer Dick Lukkien verloor ook de tweede halve finalewedstrijd van NEC. Na de 3-1 nederlaag in Emmen werd het in Nijmegen 1-0.

De enige treffer van de wedstrijd werd gescoord door Kévin Mayi.



Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien zat het er vandaag niet in voor zijn elftal. "Ze waren beter en eigenlijk hebben we het afgelopen donderdag al verspeeld. In de tweede helft kregen we de goals te gemakkelijk tegen en dat konden we niet meer rechtzetten."



Eén moment had FC Emmen in Nijmegen. Dat was kort voor rust, toen Gersom Klok de gelijkmaker had moeten maken. Maar het schot van de middenvelder belandde simpel in de handen van NEC-doelman Joris Delle. Na rust vond NEC het prima en was Emmen niet meer bij machte om het onmogelijke mogelijk te maken.



En zo begint FC Emmen na de zomer aan haar 35e seizoen in de Jupiler League.



