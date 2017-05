ZFC Zuidlaren zet grote stap richting lijfsbehoud

VOETBAL - In de strijd om promotie naar de derde klasse heeft ZFC Zuidlaren goede zaken gedaan op bezoek bij Nieuw Roden. Na een 0-2 ruststand won de ploeg uit Zuidlaren de eerste van twee ontmoetingen met 1-5.

Nieuw Roden was het al 34 jaar niet gelukt te promoveren naar de derde klasse, al was het daar vorig seizoen heel dichtbij. In een ware Hitchcock-partij tegen VV Sweel gaf het toen een 4-0 voorsprong vlak voor tijd weg en ging het na honderdtwintig minuten met 6-7 van het veld. Nu was er ook weer hoop. Vooral omdat de thuisploeg al vijf wedstrijden niet had verloren en de gasten al vijf duels niet meer hadden gewonnen.De openingsfase ging gelijk op. Beide ploegen hadden al een aantal corners mogen nemen toen Pim Perk namens de gasten de eerste treffer van de wedstrijd maakte. Hij werd door een fijne steekpass van Michel Kral vrij voor de keeper gezet die hij kansloos liet na iets meer dan een kwartier spelen.Nieuw Roden schakelde nog een tandje zonder daardoor meer kansen te creëren. Nadat verschillende counters niet werden benut viel tien minuten voor rust toch de 0-2. Wederom was het Pim Perk die scoorde na een heerlijke steekpass. Dit werd ook de ruststand.Het eerste deel van de tweede helft leek Nieuw Roden beter in de wedstrijd te komen. Ze gaven minder ruimte weg en creëerden ook verschillende kansen. Meestal slordig richting de goal werd de thuisploeg in het zadel geholpen door een eigen treffer van Kees Boonstra. Een voorzet van Nick Matulessy werd door hem zeer ongelukkig achter zijn eigen doelman gewerkt. Deze 1-2 had de ommekeer in de wedstrijd kunnen zijn als de thuisploeg had doorgezet. Niets bleek minder waar. Een blunder bij het uitverdedigen zorgde ervoor dat Michel Kral na 15 minuten in de tweede helft de bal achter doelman de Vries kon werken. Deze 1-3 werkte verlammend voor Nieuw Roden.De gasten uit Zuidlaren kregen veel ruimte richting de goal van Nieuw Roden. Michel Kral profiteerde 20 minuten voor tijd van slordig uitverdedigen bij de thuisploeg. In de slotseconden van de wedstrijd maakte Dick Scholte er ook nog 1-5 van waardoor de returnwedstrijd op Hemelvaartsdag een formaliteit lijkt.