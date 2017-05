Vv Emmen mengt zich na zege weer in promotiestrijd

VOETBAL - In de tweede wedstrijd om promotie naar de Hoofdklasse heeft vv Emmen goede zaken gedaan. Na donderdag thuis het eerste play-offduel met 0-1 verloren te hebben van RKVV Velsen, won de ploeg van scheidend trainer Nico Haak zondag met 0-1 bij SC Bemmel.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd tien minuten na rust gemaakt door Resmon Roemahlewang. De strafschoppenserie werd met 6-7 gewonnen door de Emmenaren. Haak: "Het was een gesloten wedstrijd. Wij hadden de beste kansen, maar wisten het niet vroegtijdig te beslissen."Donderdag speelt vv Emmen (nu drie punten) de uitwedstrijd tegen Alphense Boys (nu vier punten) en de finaleronde is nog in zicht voor de Drenten. Emmen moet zelf winnen en hopen op puntenverlies van RKVV Velsen (nu vier punten), dat speelt tegen het nog puntloze SC Bemmel.