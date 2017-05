Man rijdt met 179 op de teller over de N33

De mannen reden veel te hard (foto: archief RTV Drenthe)

ROLDE - Twee mannen zijn gisteren en vandaag hun rijbewijzen kwijtgeraakt. Ze reden te hard over de N33 bij Rolde.

Een 35-jarige man uit Rolde reed 168 kilometer per uur. Een 23 jarige man uit Delfzijl maakte het nog bonter. Hij tikte de 179 kilometer per uur aan. De maximumsnelheid op de N33 is 100 kilometer per uur.