Alcides niet opgewassen tegen FC Boshuizen

VOETBAl - In de strijd om een terugkeer naar de Hoofdklasse heeft Alcides een gevoelige nederlaag geleden. De Meppelers wonnen donderdag de eerste play-offwedstrijd met 3-0 van Brabantia, maar gingen zondag met maar liefst 4-0 onderuit bij FC Boshuizen in Leiden.

De ruststand was 1-0 in het voordeel van de thuisploeg, die de gehele wedstrijd het betere van het spel had.Donderdag speelt Alcides in Alkmaar het laatste duel tegen AFC’34. Alcides moet winnen en kan dan winnaar van de poule worden als FC Boshuizen punten verspeelt tegen Brabantia. Winnen beide ploegen hun duel, dan komt het aan op het doelsaldo, dat nu in het voordeel van FC Boshuizen is (-1 om +1). Mocht het doelsaldo aan het einde van de rit gelijk zijn, dan is FC Boshuizen door, omdat het vandaag de afsluitende strafschoppenserie won van Alcides.