Nieuw Buinen start met klinkende overwinning

VOETBAL - Nieuw Buinen is de play-offs om promotie naar de Hoofdklasse uitstekend begonnen. De ploeg van scheidend trainer Geert Oosterloo won in Limburg met 2-5 van vv Schaersberg.

Koen Hateboer (tweemaal), Robert Tieks, Roy Hooiveld en Arnoud Bentum waren trefzeker namens de Drenten.Donderdag wordt in Nieuw Buinen de return gespeeld. Komt de thuisploeg die wedstrijd goed door, dan is de finaleronde een feit. Nieuw Buinen en vv Schaersberg waren in eerste instantie ook ingedeeld bij vv Gestel, maar die club trok zich terug.