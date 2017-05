Emotionele Frank Olijve: FC Emmen wil niet met me verder

VOETBAL - Hij stond zeker een minuut lang voor het uitvak, met fans van FC Emmen die zijn naam scandeerden. Aanvoerder Frank Olijve kon zijn tranen niet bedwingen. Hij bedankte de supporters voor de steun in de afgelopen vier seizoenen en nam meteen afscheid, want hij vertrekt bij de Drentse club.

Seizoen voor FC Emmen voorbij

"Nou ik moet vertrekken. De club heeft me laten weten niet met me verder te willen". aldus Olijve voor de camera van RTV Drenthe.De geboren Amsterdammer vervolgt: "Wat ik daarvan vind? Laat ik maar niet teveel op ingaan. Ik vind dat ik dit seizoen niet altijd goed heb gespeeld, maar na twee wedstrijden op de bank heb ik laten zien wat mijn waarde kan zijn. Met name in de laatste wedstrijden ging het zeer goed."Waar de toekomst van Olijve ligt is nog niet bekend. "Ik ben 28 jaar en topfit. Een mooi moment om nog een mooi avontuur aan te gaan. Ik hou van reizen en sluit een buitenlands avontuur, buiten Europa, niet uit."Olijve speelde in vier seizoen 112 competitieduels voor FC Emmen en was voor de Drentse club acht keer actief in de play-offs.