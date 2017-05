Biologen verwachten wespenplaag deze zomer

ASSEN - Deze zomer kunnen er wel eens flink meer wespen zijn. Er zijn nu al veel meer wespenkoninginnen gezien dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar.

Dat zeggen biologen van de website Nature Today . In elke provincie worden nu al vier tot zes keer meer wespen gezien dan gemiddeld.Volgens de biologen is het opvallend dat er ook veel darren (mannetjes) gespot worden die hebben overwinterd. Normaal gesproken gaan de mannetjes voor de winter dood, nadat ze de koninginnen hebben bevrucht.Vorig jaar waren er zelfs in november nog wespennesten. Waarschijnlijk was dat de tweede generatie van het jaar.Volgens de biologen is de wespenplaag nog geen feit. Als er nog een paar stevige buien vallen waardoor in korte tijd tientallen millimeters regen naar beneden komt, kan dat de wespen nog behoorlijk tegenwerken.De overlast van wespen ontstaat meestal eind juli, als de nesten klaar zijn en de werkster-wespen op zoek gaan naar voedsel.