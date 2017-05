Jan Korte: Boek Olijve was niet definitief dicht

VOETBAL - Volgens FC Emmen technisch manager Jan Korte was de definitieve beslissing over de toekomst van aanvoerder Frank Olijve nog niet gevallen. "We hebben alleen zijn optie niet gelicht."

Emotionele Frank Olijve:

FC Emmen wil niet met me verder

Seizoen voor FC Emmen voorbij

FC Emmen strijdt met De Graafschap om diensten Fabian Serrarens

"In eerste instantie is dat een kostenverhaal", vervolgt Korte. "Daarnaast wilden we ook kijken wat er op de markt vrijkomt. Maar het is niet zo dat er definitief een streep is gezet door de naam van Frank. Ik vind juist dat hij de laatste weken heel goed speelt en sowieso altijd voorop gaat in de strijd.Korte vervolgt: "Het kan zijn dat Frank de mededeling voelt als een gebrek aan vertrouwen, maar zo is het niet. We wisten dat we een risico zouden lopen door de optie niet te lichten. Maar dat risico is weloverwogen. Datzelfde geldt vice versa voor Tim Siekman, die het risico loopt dat we binnenkort een nieuwe centrale verdediger halen waardoor er voor hem geen plek meer is.Hetzelfde verhaal geldt voor Kai Huisman. Ook de aanvaller heeft te horen gekregen dat zijn optie niet wordt gelicht. "Maar ook met hem gaan we binnenkort om tafel", laat Korte weten.