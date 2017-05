Dost eindigt met 34 goals: dat is 1 op 1

Bas Dost het net. Onlosmakelijk met elkaar verbonden (foto: Mario Cruz/EPA )

VOETBAL - Bas Dost heeft zijn eerste jaar in Portugal in stijl afgesloten. De spits van Sporting Portugal maakte vanavond drie goals in de slotwedstrjid tegen Chaves. Het duel eindigde in 4-1. De oud-spits van FC Emmen scoorde in 34 wedstrijden 34 keer.









Gouden schoen naar Messi, Dost pakt de zilveren schoen

Dost kwam drie goals tekort om FC Barcelona-ster Lionel Messi te kloppen in de strijd om de Gouden Schoen. De Argentijn maakte er 37 dit seizoen. Aubameyang, de spits van Borussia Dortmund, eindigde achter de international als derde met 31 goals.

Dost en zijn ploeggenoten plaatsten zich, door de 3e plaats in de eindstand, voor de voorronde van de Champions League. Kampioen werd Benfica en Porto eindigde als tweede.

