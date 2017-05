FC Emmen strijdt met De Graafschap om aanvaller Serrarens

VOETBAL - FC Emmen hoopt zich voor het komend seizoen te versterken met Fabian Serrarens. De 26-jarige Telstar-aanvaller, die deze zomer transfervrij is kan ook naar De Graafschap.

Serrarens speelde het afgelopen seizoen vrijwel alle wedtrijden in Velsen-Zuid en scoorde acht treffers. In totaal scoorde hij in 155 Jupiler Leaguewedstrijden, voor Almere City (van 2011 t/m 2015) en Telstar (van 2015 t/m nu) 37 keer."Ik heb er een goed gevoel over", laat FC Emmen-technisch manager Jan Korte weten. "Het gaat echt tussen De Graafschap en FC Emmen en ik hoop vanzelfsprekend dat hij voor ons kiest.Volgens Korte is Serrarens op meerdere posities inzetbaar. "Hij is echt een multifuncionele aanvaller, die als centrumspits kan spelen maar ook als buitenspeler en op de positie achter de spitsen."Serrarens is een geboren Amsterdammer. In de jeugd speelde de 1 meter 88 lange aanvaller voor onder meer Ajax, NAC en FC Utrecht.