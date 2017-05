Lima blijft bij FC Emmen, Bannink vrijwel zeker

VOETBAL - Josimar Lima speelt ook volgend seizoen bij FC Emmen. Het contract met de 27-jarige verdediger is automatisch verlengd. "Als hij dertig wedstrijden zou de optie in zijn contract worden gelicht. Dat aantal haalde hij vlak voordat de play-offs begonnen", aldus FC Emmen-directeur Wim Beekman.

Lima werd overigens onlangs opgeroepen voor een interland met de Kaapverdische Eilanden. In de tweede week van juni speelt hij met zijn geboorteland een kwalificatieduel voor de Africa Cup tegen Oeganda. Hij was al eens eerder international van dat land, onder meer in 2013 tijdens de Afrika Cup. Zijn laatste interland speelde hij drie jaar geleden.Aanvallende middenvelder Alexander Bannink "Ik ga alles deze week op een rijtje zetten. Ben heel blij bij FC Emmen. Dat zie ik als een hele serieze optie. Ik ben nu 27 jaar. Dat is dichter bij de 30 dan de 20, dus de kans dat er nog een avontuur op dat niveau inzit is kleiner geworden. Het is heel simpel. Als er geen eredivisieclub komt, dan blijf ik gewoon bij FC Emmen."