Hurry-Up haalt Hellas-doelman De Knegt

HANDBAL - René de Knegt versterkt komend seizoen de selectie van JMS Hurry-Up. De talentvolle sluitpost komt over van het Haagse Hellas.

De doelman begon zijn handbalcarrière bij Gemini in Zoetermeer. Een aantal jaar geleden maakte de ambitieuze De Knegt de overstap naar de club uit Den Haag.De 21-jarige De Knegt werd begeerd door verschillende BENE-League clubs uit Nederland en België, maar koos voor een contract in Zwartemeer. De doelman legt zijn keuze uit: “Ik verwacht me bij Hurry-Up onder Martin Vlijm goed te kunnen ontwikkelen en een belangrijke waarde te worden voor het team.”De doelman vervolgt: “Ook kijk ik erg uit naar het spelen in de BENE-League en de ambiance in Zwartemeer. Ik heb de club het afgelopen seizoen geweldige dingen zien doen in de Europacup, de beker en in de strijd om de landstitel."De technische commissie is druk bezig om het keepersgilde voor het komende seizoen rond te krijgen. De Deen Thomas Aagaard keert terug naar Denemarken. Manuel Kremer stopt als doelman en wordt keepertrainer bij de selectie. De club voert momenteel gesprekken met Sven Hemmes en Wouter Greevink over een langer verblijf in Zwartemeer.