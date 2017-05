Wie blijft en gaat bij FC Emmen?

VOETBAL - Frank Olijve kondigde gisteren direct na de wedstrijd tegen NEC zijn vertrek aan bij FC Emmen. De aanvoerder liet weten dat de Drentse club na vier jaar niet meer met hem verder wil. Maar hij is niet de enige speler die FC Emmen gaat verlaten deze zomer.

Van de drie keepers die FC Emmen op dit moment in de selectie heeft vertrekken er twee. De van SC Heerenveen gehuurdekeert terug naar de Friese club, terwijlzijn carriere vervolgt bij ASV Dronten.verlengde zijn contract onlangs met een seizoen. Hij blijft dus. Ook komtover van FC Emmen onder 19.verdedigt ook volgend seizoen de clubkleuren van FC Emmen. Linksbackgaat na één seizoen in Drentse dienst weer op zoek naar een nieuwe club.twijfelt nog aan zijn toekomst. "Er is wat vaag contact, maar nog niets concreet. Ik ben 27 jaar en wil afwachten of er nog een leuk avontuur in zit. Ook FC Emmen sluit ik niet uit en ja, ik besef heel goed dat ik een risico loop. De club kan gewoon een centrale verdediger aantrekken, terwijl ik nog niets heb voor volgend seizoen", aldus Siekman. Verder gaat de clubleiding van FC Emmen binnenkort om tafel metenvoor een langere verbintenis. Beide spelers staan ook positief tegenover een langer verblijf bij de Drentse club. Onduidelijk is nog de situatie vanen, die dit seizoen niet in actie kwam vanwege een knieblessure, heeft nog een doorlopend contract., sinds de blessure van Sander Rozema aanvoerder, van FC Emmen vertrekt dus komende zomer. Ook de toekomst vanzal naar alle waarschijnlijkheid niet in Drenthe liggen, al liet hij onlangs weten alle opties (en ook FC Emmen) open te houden.is in ieder geval tot de winterstop bezig met de revalidatie na zijn kruisbandoperatie. Wat er met de speler uit Roden gaat gebeuren is nog onbekend. Binnenkort gaat de Drent om tafel met de clubleiding van FC Emmen om de opties te bespreken, al lijkt het voor de hand liggend dat Rozema zijn revalidatieperiode vooral op het veld van FC Emmen te zien zal zijn.enblijven in ieder geval.liet doorschemeren graag bij FC Emmen te willen blijven, tenzij er een eredivisieclub voor hem komt. Al acht hij de kans daarop zelf niet zo groot. Voorenlijkt er geen toekomst meer bij de Drentse club.De topscorer van het afgelopen seizoen,, blijft vanzelfsprekend. Hij tekende vorig zomer een meerjarig contract. Wie de Twent gaat vergezellen in de voorhoede na de zomer is nog onduidelijk.zal zich, na zijn verhuurperiode aan Emmen, weer moeten melden bij FC Utrecht enzit in de wachtkamer. De optie in zijn contract werd in ieder geval onlangs niet gelicht. Overigens wil dat niet zeggen dat Huisman vertrekt. De technische staf van Emmen is zeer te spreken over de aanvaller, die vorig zomer overkwam van de beloften van Vitesse. Ofook na de zomer voor Emmen speelt is onduidelijk. Van, die ook dit seizoen weer achtervolgd werd door blessureleed, wordt in ieder geval afscheid genomen. Niemand zal er raar van opkijken als datzelfde geldt voor. De Georgiër heeft nog een doorlopend contract, maar kwam dit jaar nauwelijks aan spelen toe. Met een beetje goede wil, van beide kanten, zou het contract zomaar ontbonden kunnen worden.