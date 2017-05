Supporters FC Emmen woest over vertrek Olijve

VOETBAL - De supporters begrijpen niets van het aanstaande vertrek van Frank Olijve. De aanvoerder van FC Emmen kondigde gisteren, na de halve finalewedstrijd in de play-offs tegen NEC, voor de camera van RTV Drenthe zijn afscheid aan.

