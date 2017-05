Van lelijk oud lijk naar springlevende heldin

Een theatervoorstelling over het meisje van Yde. (foto: Drents Museum)

YDE - Op 12 mei 1897 werd ze gevonden, het meisje van Yde. Dat is nu 120 jaar geleden. Volgend jaar komt ze weer tot leven in een nieuwe theatervoorstelling.

Hans Langhout, theatermaker: "We gaan geen lelijk oud lijk het toneel opgooien. Het meisje van Yde is ooit springlevend geweest. Ze was een jaar of 16, gewoon een leuke Drentse meid".



Just Vink van theater Te Water kreeg de opdracht om het verhaal te schrijven en kwam met een verrassende draai in het verhaal. "Het verhaal is dat er twee opties zijn. Ritueel vermoord of geofferd. Niet heel leuk en het is jammer. Just Vink kwam met het idee om haar uit de slachtofferrol te halen. Ze wordt een heldin, de heldin van Yde", aldus Hans Langhout.



De organisatie is nog op zoek naar iemand die het meisje kan spelen. Dit hoeft geen professional te zijn. "Het zou leuk zijn als het een Drents meisje is". Wel moet je toneel kunnen spelen en een zangstem hebben.



Op 12 mei van volgend jaar, 121 jaar na de vondst van het meisje, gaat de voorstelling in première. "We sluiten het culturele jaar van Tynaarlo af met de première van deze voorstelling." De voorstelling wordt gespeeld in, hoe kan het ook anders, Yde.