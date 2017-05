FC Emmen in 2016/2017: het was degelijk, niet sprankelend

VOETBAL - Nee, een cijfer wilde Dick Lukkien zichzelf na zijn eerste jaar als hoofdtrainer in het betaalde voetbal niet geven. "Laat anderen dat maar doen", aldus de oefenmeester.

"Ik heb de groep gezegd dat ik in de eerste plaats teleurgesteld ben over het mislopen van de finale, maar dat ik zeer tevreden ben over de manier waarop we hebben gewerkt. Op het trainingsveld, in de wedstrijden en ook daarbuiten. Uiteindelijk moet er plezier zijn en dat was er en daar ben ik trots op", vervolgt Lukkien.Volgens Lukkien was het bereiken van de halve finale uiteindelijk het maximaal haalbare en past het eindresultaat ook wel bij het seizoen. "We hebben lang aan het elastiek gehangen om uiteindelijk in de play-offs te komen. We kwamen door een geweldige wedstrijd in Waalwijk door de eerste ronde en zijn nu uitgeschakeld door een sterker NEC. Dit was het maximaal haalbare, al overheerst nu nog de teleurstelling."Alexander Bannink en Tim Siekman hadden vooraf nog hoop op een goed resultaat, maar die hoop verdween al snel. "In de thuiswedstrijd kregen we voor rust voldoende kansen. Daar hoop je vandaag ook op, maar echt gevaarlijk zijn we maar één keer geweest", aldus Bannink. "NEC was te sterk en gaat ook verdiend door", vult Siekman aan.Volgens Lukkien waren er twee cruciale momenten in de tweeluik tegen NEC waarop FC Emmen had toe moeten slaan. "De kans van Cas Peters in de eerste wedstrijd. Als hij de 2-0 binnenkopt krijg je hoe dan ook een andere wedstrijd. En hier hadden we de spanning kort voor rust terug kunnen brengen als Gersom Klok de bal binnenschiet. Dat was niet verdiend geweest, maar die momenten moet je wel pakken. Dat is het verschil tussen Jupiler League en eredivisie. Tegen een Jupiler Leagueclub krijg je die kansen vaker en in deze wedstrijden niet."Volgens Lukkien zal zijn team vooral daarin moeten groeien. "We moeten veel van dit soort wedstrijden spelen. Dat betekent dat we stappen moeten maken om structureel mee te doen om de bovenste plekken in de Jupiler League."Het seizoen van Emmen kan het best getypeerd worden als een degelijk, maar niet echt sprankelend seizoen. "Dat is waar. We hebben prima verdedigd en behoren tot de top 3 van minst gepasseerde ploegen in de Jupiler Leauge, maar aanvallend waren we te afhankelijk van Cas Peters. We hebben er 50 gemaakt, terwijl ik uitging van een doelpuntje of 70." Kortom de zoektocht naar een spits, die groot, (kop)sterk en scorend vermogen heeft kan vanaf nu echt beginnen. Inmiddels is al bekend dat Emmen in de race is voor Fabian Serrarens (nu nog Telstar). De 26-jarige Amsterdammer kan als centrumspits fungeren, maar ook als flankspeler en aanvallende middenvelder. De verwachting is dan ook dat FC Emmen naast Serrarens nog een échte centrumspits wil halen.