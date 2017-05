Stelling: Mijn vakantiegeld gebruik ik voor mijn vakantie

ASSEN - Veel mensen zullen deze week het jaarlijkse vakantiegeld weer bijgeschreven zien worden op hun bankrekening.

Daadwerkelijk op vakantie gaan van dat extra salaris, dat doet maar 40 procent van de mensen. Het merendeel zet het geld op de bankrekening, koopt een nieuw bankstel of lost schulden af.En u? Geeft u uw vakantiegeld daadwerkelijk uit aan een vakantie, of doet u er iets anders mee?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag vroegen we of u appt in het verkeer. Van de 1.573 stemmers gaf 13 procent toe dat wel eens te doen.