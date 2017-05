Rick Koekoek verbetert eigen wereldrecord springen

BIKETRIAL - Rick Koekoek uit Erica heeft tijdens de wereldbekerwedstrijden biketrial in het Belgische Aalter zijn eigen wereldrecord springen aangescherpt.

De 30-jarige Drent sprong met zijn fiets zijdelings, vanuit stilstand over 1.44 meter. Dat was een centimeter hoger dan zijn oude record uit 2014, dat in hetstaat.In Aalter wordt de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen gehouden. Dat maakt de prestatie van Koekoek des te opmerkelijker, want meestal zijn de trialbikers pas later in het seizoen in hun beste vorm.