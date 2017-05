Eerste tropische dag in aantocht

Mogen we binnenkort de eerste tropische dag verwachten? (Foto: Pixabay)

ASSEN - Hoewel de eerste dagen in mei behoorlijk koel waren, wordt het de komende tijd een stuk warmer. Sterker nog, we mogen binnenkort waarschijnlijk zelfs een tropische dag verwachten.

De eerste tien dagen in mei waren behoorlijk koud. Temperaturen onder de 10 graden vormden geen uitzondering. Daarna werd het echter een stuk warmer. "De warmste 17 mei werd in Hoogeveen gemeten. Daar werd het 29,9 graden", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.



De komende tijd blijft het warm door hogedrukgebieden die deze week voor droge en vrij zonnige voorjaarsdagen zorgen. Dit weekend draait de wind naar het zuidoosten en dan wordt het heel warm in Drenthe.



Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag zijn er naast wolken ook zonnige momenten en het blijft droog. Door de zwakke noordelijke wind is het met 21 graden aangenaam voorjaarsweer. Vrijdag warmt het al flink op met op enkele plaatsen al de zomerse waarde van 25 graden. Er is dan een zwakke wind uit oostelijke richtingen.



Tropisch

Maar bij die zomerse waarden blijft het volgens de weerman niet. "Het weekend wordt schitterend met stralend zonnig lenteweer. Zo zal het op zaterdag al zomers warm zijn met overal 28 graden in de middag. Zondag wordt het nog warmer met op meerdere plaatsen zelfs de eerste tropische dag met temperaturen net even boven de 30 graden."



Van der Zwaag raadt aan om voldoende zonnebrandcrème te smeren. "De zon zal veel kracht hebben. Een onbeschermde huid zal binnen tien tot vijf minuten al rood kleuren en verbranding volgt dan snel."