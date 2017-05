Aantal makelaars stijgt, maar niet in Drenthe

ASSEN - Drenthe telt dit jaar als enige provincie in Nederland minder makelaarsbedrijven dan in 2016.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt het aantal makelaarsbedrijven in Nederland voor het derde jaar op rij is gestegen. Ruim negenduizend zijn het er inmiddels. Volgens het CBS zijn er door het herstel van de woningmarkt minder faillissementen in de sector en zijn ondernemers positief gestemd over de toekomst.Drenthe is de enige provincie waar sprake is van een daling. In 2016 waren er 260 makelaars in onze provincie, dit jaar zijn het er 255. In Friesland en Flevoland bleef het aantal makelaarsbedrijven gelijk, in de rest van het land was er sprake van groei. In Noord-Holland groeide het aantal makelaars het hardst.