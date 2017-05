Amsterdammer steelt spullen uit postbedrijf in Meppel

De man nam spullen uit het postcentrum in Meppel mee (foto: Archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Bij het postsorteercentrum van PostNL aan de Industrieweg in Meppel is gisteravond ingebroken.

Uit een buurtonderzoek bleek dat er een auto bij het pand was gesignaleerd. De politie kon de auto op de A28 bij Hattemerbroek stoppen. De automobilist, een 24-jarige man uit Amsterdam is aangehouden.



In de auto lagen spullen uit het postcentrum.