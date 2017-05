ChristenUnie wil duidelijkheid over plannen voor azc Oranje

ORANJE - ChristenUnie Midden-Drenthe wil van het college van B en W weten hoe het verder gaat met het asielzoekerscentrum in Oranje als het gesloten is.

Eerder werd bekend dat het azc vijf maanden eerder dichtgaat dan gepland. Vanaf begin juni zijn alle bewoners uit het centrum vertrokken. Het huurcontract met het COA loopt in oktober af. ChristenUnie wil weten of het college contact heeft met de eigenaar over nieuwe plannen voor het park.Ook wil de partij weten of de inwoners van Oranje de extra telefoon- en internetnetwerken die zijn aangelegd, kunnen blijven gebruiken.