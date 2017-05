Nieuwe partner voor Olympisch roeikampioene Ilse Paulis

ROEIEN - Olympisch roeikampioene Ilse Paulis uit Dalen heeft in Marieke Keijser een nieuwe partner gevonden die met haar in de lichte dubbeltwee stapt.

Het koppel vaart komend weekeinde op de Europese kampioenschappen in het Tsjechische Racice.Paulis veroverde vorige zomer in Rio de Janeiro goud in de lichte dubbeltwee met Maaike Head. Het duo werd als extra beloning uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar . Head heeft besloten dit jaar geen wedstrijden te roeien en zich volledig te richten op haar werk als arts.De twintigjarige Keijser geldt als een aanstormend roeitalent. Ze viel vorig jaar al op in de lichte skiff. Keijser won in deze niet-olympische boot de wereldbeker in Varese en de wereldtitel bij de beloften (onder 23) in Rotterdam.