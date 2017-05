Verhalen over Wemeltje Kruit duiken op door zoektocht van kleindochter

Wemelie Kruit (foto: met dank aan de familie Borcheld)

GASSELTE - Ze is misschien wel de bekendste inwoonster van Gasselte geweest: Wemelie Kruit. Ze was een markante verschijning in de streek. Ze droeg lange zwarte rokken, een schort en klompen.

Carnavalsvereniging 't Meuln' Dobbegie liet in 1995 een bronzen beeld van haar aan de Kerkstraat in Gasselte plaatsen. Kruit was koopvrouw en met een zware koffer voorop reed ze op de bestelfiets de dorpen op de Hondsrug af. Van Zuidlaren en Eext in het noorden tot Borger en Odoorn in het zuiden verkocht ze haar negotie. Van garen en band tot religieuze pamfletjes.



Ze woonde in een woonwagen en moest in haar eigen onderhoud voorzien, omdat haar man in een inrichting was opgenomen. Ze overleed in 1963 op 76-jarige leeftijd. Haar kleindochter, zelf inmiddels begin zestig, heeft een oproep geplaatst in het historische blad van Gasselte.



Details over leven

Femke Borcheld uit het Gelderse Malden is heel nieuwsgierig naar details over het leven van Wemeltje. Inmiddels komen de reacties binnen van mensen die Wemeltje gekend hebben. Zo kreeg Borcheld een kaartje met knoopjes toegestuurd, dat haar grootmoeder aan de deur had verkocht. Een vrouw kon het interieur van Wemeltjes woonwagen precies beschrijven, omdat ze daar als kind eens binnen was geweest.



Publicatie

Langzamerhand krijgt de persoon van Borcheld´s oma steeds vastere contouren: een sterke vrouw, met een neus voor zaken, die een zwaar en ook wel eenzaam leven leidde. Kleindochter Femke hoopt op genoeg nieuwe informatie om een publicatie over haar beroemde Gasselter grootmoeder te kunnen uitbrengen.



Aanstaande zondag op radio Drenthe, tussen 14.00 en 15.00 uur, huurt u een gesprek met Femke Borcheld in ons programma over de geschiedenis van onze provincie, Drenthe Toen.

Door: Lydia Tuijnman Correctie melden